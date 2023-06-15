"Пил не только Джек": отец Грилиша - о тратах Ман Сити на алкоголь во время празднования чемпионства

Кевин Грилиш попытался немного отбелить репутацию своего сына, заявив, что тот слишком рано ушел с вечеринки.

Манчестер Сити оформил исторический требл, обыграв Интер со счетом 1:0 в финале Лиги чемпионов, до этого выиграв АПЛ и кубок Англии.

Празднование требла получилось очень запоминающимся благодаря Джеку Грилишу, который стал главной звездой вечеринки. Но по словам его отца, "горожане" устроили не менее пышное празднование в честь чемпионства.

Все представители Манчестер Сити направились в "Tunnel Club", который находится на Этихаде.

"Справедливости ради надо сказать, что Сити блестяще организовал празднование и все вечеринки. Несколько недель назад было празднование победы в Премьер-лиге в "Tunnel Club", - цитирует Кевина Грилиша Mirror.

"Счет за выпивку составил 47 тысяч фунтов, СОРОК СЕМЬ тысяч! Я видел чек ​​– и, прежде чем вы это скажете, это был счет за выпивку не одного Джека. На самом деле, той ночью он очень рано ушел домой".

Источник: Getty Images

Кевин Грилиш сообщил, что родители других футболистов также присутствовали на той вечерине.

"Все семьи очень хорошо ладят. Альф, старик Эрлинга Холанда, отличный парень, очень приземленный. Он подошел ко мне и сказал: "Выкури немного этой сигары". Я затянулся и чуть не закашлялся. Я не курю 28 лет!".

Источник: Mirror

Напомним, что после всех этих гуляний Джек Грилиш прибыл в расположение сборной Англии далеко не в самом лучшем и свежем состоянии, что отлично можно определить по его лицу.