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Фанатка Арсенала и модель сайта для взрослых эпично отпраздновала ничью с Ман Сити

Лия Рей обрадовалась тому, что у "канониров" сохранились шансы на чемпионство.
Вчера, 22:15
Лия Рей / Instagram
Лия Рей / Instagram

Вчера, 31 марта, Арсенал расписал нулевую ничью с Манчестер Сити.

После поединка фанатка "канониров" и модель известного сайта для взрослых Лия Рэй в своих соцсетях опубликовала свое бурное празднование данного результата.

На видео Рей в футболке лондонцев обливает себя шампанским и выражает уверенность, что в этом сезоне подопечным Микеля Артеты уже ничего не помешает завоевать чемпионство.

Напомним, ранее сообщалось, что Артета побьет рекорд Моуринью, если завоюет чемпионство.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Манчестер Сити

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