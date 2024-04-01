Фанатка Арсенала и модель сайта для взрослых эпично отпраздновала ничью с Ман Сити

Лия Рей обрадовалась тому, что у "канониров" сохранились шансы на чемпионство.

Вчера, 31 марта, Арсенал расписал нулевую ничью с Манчестер Сити.

После поединка фанатка "канониров" и модель известного сайта для взрослых Лия Рэй в своих соцсетях опубликовала свое бурное празднование данного результата.

На видео Рей в футболке лондонцев обливает себя шампанским и выражает уверенность, что в этом сезоне подопечным Микеля Артеты уже ничего не помешает завоевать чемпионство.

Напомним, ранее сообщалось, что Артета побьет рекорд Моуринью, если завоюет чемпионство.

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