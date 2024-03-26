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Артета может установить интересный рекорд, если Арсеналу удастся завоевать чемпионство

Испанец станет самым молодым тренером-триумфатором в истории АПЛ.
Вчера, 22:29

В сети появилась интересная информация по поводу возможного чемпионства Арсенала в АПЛ.

Сегодня тренер "канониров" Микель Артета празднует свой 42 день рождения, и с учетом того, что финальный тур этого сезона чемпионата Англии состоится 22 мая, это позволит Артете установить рекорд, если он приведет своих подопечных к титулу.

Испанский специалист может стать самым молодым тренером-победителем в АПЛ, выиграв титул в возрасте 42 лет и 54 дней, что позволит ему всего лишь на 40 дней опередить Моуринью, который удерживает этот рекорд сейчас.

Отметим, что Жозе становился чемпионом с Челси в сезоне-2004/05.

Напомним, ранее Моуринью рассказал, когда хочет вернуться к работе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Микель Артета

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