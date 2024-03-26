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Моуринью рассказал, когда планирует возобновить тренерскую работу

В планах португальца получить новое назначение уже летом.
Сегодня, 19:55
Жозе Моуринью / Getty Images
Жозе Моуринью / Getty Images

Легендарный португалец Жозе Моуринью в интервью Фабрицио Романо поделился планами на будущее.

По словам 61-летнего специалиста, он хотел бы уже летом получить новую работу.

"Я чувствую себя сильным и у меня все хорошо, я действительно готов. Но я не хочу сделать неправильный выбор, я должен быть терпеливым.

Моя цель - начать сначала следующим летом", - сказал в комментарии итальянскому инсайдеру португальский наставник.

Напомним, ранее Моуринью рассказал, что мог дважды возглавить сборную Португалии.

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