Моуринью: Мне дважды предлагали возглавить сборную Португалии

Ныне безработный Жозе Моуринью дал интервью итальянцу Фабрицио Романо, где рассказал несколько интересных деталей о своей карьере.

Бывший тренер Ромы рассказал, что во время того, как он возглавлял "волков" ему предлагали стать тренером сборной Португалии, но тогда это было уже во второй раз.

"Первый раз мне предложили возглавить Португалию, когда я был в Реале. Но Флорентино (Перес) сказал мне, что это невозможно. Второй раз это было в Роме, меня уволили через несколько месяцев. Однако, я не жалею об этом, потому что доволен причиной", - сказал 61-летний специалист.

Отметим, что ранее сообщалось, что Моуринью стал звездой гонки MotoGP.

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