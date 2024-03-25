Моуриньо стал звездой гонки MotoGP, победу в которой отпраздновали в стиле Роналду

"Особенный" побывал на родине, где здорово провел время.

Жозе Моуриньо продолжает наслаждаться незапланированным отпуском в разгар футбольного сезона.

В этот раз "Особенный" побывал на родине в Португалии, где состоялась гонка серии MotoGP. Там экс-тренер Ромы побывал в качестве гостя, который махал клетчатым флагом, сигнализируя о завершении заезда.

Победителем Гран-при Португалии стал пилот команды Prima Pramac Racing Хорхе Мартин. Зная, где он выиграл, испанец решил отпраздновать свою победу фирменным жестом другого знаменитого португальца, а именно Криштиану Роналду.

Правда, в этот раз обошлось без прыжка - Мартин как-никак был на мотоцикле.

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Напомним, что недавно было объявлено о будущем выходе документального фильма от Netflix, который расскажет о тренерской карьере Жозе Моуриньо, начиная с победы в Лиге чемпионов вместе с Порту в 2004 году.

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