Netflix выпустит документальный сериал про Моуринью

Историю успеха "Особенного" стоит ожидать в 2025-м году.

Netflix объявил о выходе документального сериала о Жозе Моуринью в 2025 году.

Сериал посвящен футбольной карьере португальского тренера с момента триумфа в Лиге чемпионов с Порту, а также будет включать в себя интервью с самим "Особенным", а также с игроками, которые работали под его руководством.

Напомним, Жозе в данный момент находится без работы. Этой зимой португалец был уволен из Ромы.

Ранее сообщалось, что Моуриньо рассказал, когда собирается вернуться к работе тренером.

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