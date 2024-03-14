Netflix выпустит документальный сериал про Моуринью
Историю успеха "Особенного" стоит ожидать в 2025-м году.
Netflix объявил о выходе документального сериала о Жозе Моуринью в 2025 году.
Сериал посвящен футбольной карьере португальского тренера с момента триумфа в Лиге чемпионов с Порту, а также будет включать в себя интервью с самим "Особенным", а также с игроками, которые работали под его руководством.
Напомним, Жозе в данный момент находится без работы. Этой зимой португалец был уволен из Ромы.
Ранее сообщалось, что Моуриньо рассказал, когда собирается вернуться к работе тренером.
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