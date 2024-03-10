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Моуриньо рассказал, когда собирается вернуться к работе тренером

Скорее всего, это произойдет летом.
Сегодня, 10:36
Жозе Моуриньо / Getty Images
Жозе Моуриньо / Getty Images

Легендарный португалец Жозе Моуриньо поделился планами на будущее.

По словам "особенного", он хотел бы вернуться к тренерской работе уже летом этого года, но будет тщательно относиться к выбору нового места.

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"Здесь история всегда одна и та же. Как с Фернандо Алонсо. Вы можете быть в команде без условий для победы, а люди ожидают чего-то большого. Со мной происходит то же самое. Я могу тренировать команды, которые никогда не побеждали, а люди всегда ждут, что произойдут чудеса.

Думаю, я вернусь к тренерской работе летом. Я чувствую себя опустошенным, когда не тренирую команду. Но теперь я должен быть более осторожным в выборе следующего места работы", - заявил португальский специалист.

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