Одноклубник Довбыка и Цыганкова прокомментировал интерес Реала к нему

Защитник Жироны Як Коуту прокомментировал слухи, связывающие его с Реалом.

Напомним, 21-летний бразилец в этом сезоне выступает в аренде в Жироны, но принадлежит Манчестер Сити. Защитник впечатлил многих своей игрой, набрав 2+8 в 33 матчах.

Коуту польщен, что им заинтересовался Реал, однако у него одна мечта - играть за Сити.

"Меня хочет подписать "Реал"? Ну, это был бы вариант, если они заинтересованы... Я не собираюсь врать!

Но я игрок Ман Сити, у меня там контракт, и это моя мечта - играть за Сити", - приводит слова игрока Фабрицио Романо.

Ранее также хавбек Челси прокомментировал турнирное положение клуба.

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