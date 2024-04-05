Одноклубник Довбыка и Цыганкова прокомментировал интерес Реала к нему
Ян Коуту польщен, но не заинтересован.
Защитник Жироны Як Коуту прокомментировал слухи, связывающие его с Реалом.
Напомним, 21-летний бразилец в этом сезоне выступает в аренде в Жироны, но принадлежит Манчестер Сити. Защитник впечатлил многих своей игрой, набрав 2+8 в 33 матчах.
Коуту польщен, что им заинтересовался Реал, однако у него одна мечта - играть за Сити.
"Меня хочет подписать "Реал"? Ну, это был бы вариант, если они заинтересованы... Я не собираюсь врать!
Но я игрок Ман Сити, у меня там контракт, и это моя мечта - играть за Сити", - приводит слова игрока Фабрицио Романо.
Ранее также хавбек Челси прокомментировал турнирное положение клуба.
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