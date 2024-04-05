Хавбек Челси: Я недоволен нашим местом в турнирной таблице

Игрок Челси Энцо Фернандес признался, что команда зла из-за их положения в турнирной таблице.

Напомним, что лондонцы занимают занимают 10-ю строчку с 43 очками после 29 туров. Идущий пятым Тоттенхэм опережает Челси на 14 очков.

Энцо заявил, что счастлив в клубе, однако ситуация в таблице очень разочаровывающая.

"Мне очень нравится играть в Челси. Счастлив ли я? Да, конечно.

Я недоволен нашим местом в турнирной таблице, это злит меня и моих одноклубников. Мы хотим побеждать. Но это процесс, и будем надеяться, что следующий сезон сложится для нас намного лучше", - приводит слова игрока Фабрицио Романо.

Ранее также Почеттино заявил о непростых отношениях с фанатами Челси.

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