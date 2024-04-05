Почеттино: Я не буду целовать эмблему, чтобы понравиться болельщикам

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино высказался о взаимоотношениях с болельщиками клуба.

"Это нормально, я пришел из другого клуба, и я должен убедить фанатов. Я заплатил своей репутацией, чтобы прийти сюда, в молодую команду, которую нужно строить. Мы знали, что перед нами стоит сложная задача – построить команду, выигрывать матчи и брать на себя риски в отношениях с болельщиками".

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"Я с самого начала сказал, что не буду целовать эмблему, чтобы понравиться фанатам. Я хочу, чтобы команда побеждала, верила в себя и строила хорошие отношения. Я не собираюсь лицемерить и говорить, что люблю болельщиков, потому что я знаю, что на построение отношений потребуется время", – сказал Почеттино в интервью BBC.

Напомним, после 29 туров АПЛ Челси занимает десятое место, набрав 43 очка.

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