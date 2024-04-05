Лидер Челси обогнал Холанда по количеству баллов по системе гол+пас в этом сезоне

В рамках 31-го тура АПЛ Челси победил Манчестер Юнайтед в матче с бешеной развязкой.

Хет-триком в этой игре отметился англичанин Коул Палмер, который таким образом установил очередное достижение в этом сезоне.

Вингер возглавил список игроков топ-5 лиг в возрасте младше 23 лет включительно по количеству баллов по системе гол+пас. Их у 21-летнего Коула в АПЛ теперь 24.

На втором месте также представитель АПЛ 23-летний Эрлинг Холанд с 23 баллами, а города с третьего по пятое с 21 баллом делят 22-летний Букайо Сака, 23-летний Фил Фоден и 20-летний Джуд Беллингем.

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