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Челси - Манчестер Юнайтед: Обзор и результат матча Чемпионата Англии по футболу

Всего за несколько минут до конца матча "синие" проигрывали.
Сегодня, 00:35
Getty Images
Getty Images

В рамках 31-го тура Чемпионата Англии Челси победил Манчестер Юнайтед в сумасшедшем матче

"Синие" открыли счет в матче уже на 4-ой минуте, когда Коннор Галлагер замкнул прострел с полуфланга. Через 15 минут лондонцы удвоили свое преимущество, забив еще один раз.

Но на этом любопытства не закончились, ведь на 34-ой минуте Алехандро Гарначо воспользовался безумной ошибкой Мойзеса Кайседо, отквитав один мяч, а на 39-ой Бруну Фернандеш восстановил паритет.

Во втором тайме веселье продолжилось. Сначала МЮ усилиями все того же Гарначо на пару с Антони вышел вперед. Бразилец выдал прекрасный ассист, а аргентинец послал головой мяч мимо Джордже Петровича.

Все шло к победе манкунианцев, но фортуна повернулась к ним спиной. Уже в компенсированное арбитром время, когда шли последние минуты Нони Мадуэке упал в штрафной гостей, и заработал пенальти. 11-метровый вновь реализовал Коул Палмер.

Эпизод с пенальти просматривали на VAR, поэтому, у Челси появилось еще несколько минут, чтобы вырвать победу. Это они и сделали после того, как разыграли низом последний угловой, а уже дважды упомянутый Палмер с помощью рикошета от Мактоминея оформил хет-трик и принес своей команде три очка

Статистика матча Чемпионата Англии Челси - Манчестер Юнайтед - Манчестер Юнайтед

Челси - Манчестер Юнайтед 4:3

Голы: Галлагер, 4, Палмер, 19 (пен.), 90+10 (пен.), 90+11 - Гарначо, 34, 67, Фернандеш, 39

xG: 2.82 - 1.54
Владение мячом: 56% - 44%
Удары: 28 - 19
Удары в створ ворот: 18 - 9

Челси: Петрович - Гюсто (Гилкрист, 75), Дисаси (Чалоба, 75), Бадьяшиль, Кукурелья - Кайседо (Чуквуэмека, 71), Энцо - Палмер, Галлагер (Мадуэке, 89), Мудрик (Стерлинг, 71) - Джексон.

Манчестер Юнайтед: Онана - Далот, Варан (Эванс, 46, Камбвала, 66), Магуайр, Ван-Биссака - Каземиро (Мактоминей, 75), Мейну - Антони, Фернандеш, Гарначо (Маунт, 85) - Гойлунн (Рашфорд, 65).

Предупреждения: Гюсто, Энцо

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