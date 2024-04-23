Лунин имеет предложения от трех топ-клубов Европы

Украинец не определился со своим будущим в Реале.

Голкипер Реала Андрей Лунин привлек внимание европейских грандов.

Как сообщил журналист Эдоардо Инда в эфире El Chiringuito TV, украинский футболист не уверен, что остаться в Реале будет лучшим решением для развития его карьеры.

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По информации источника, Лунин уже получил три предложения - от ПСЖ, Манчестер Юнайтед и Баварии. Клубы заинтересованы в подписании Андрея летом или через год, когда он станет свободным агентом.

В текущем сезоне Лунин провел за Реал 28 матчей в сезоне, пропустил 25 голов и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее стало известно, как Анчелотти отреагировал на голевую ошибку Лунина в матче с Барселоной

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