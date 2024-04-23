Стало известно, как Анчелотти отреагировал на голевую ошибку Лунина в матче с Барселоной
В рамках 32-го тура Ла Лиги Реал переиграл Барселону (3:2).
Голкипер Андрей Лунин провел весь поединок на поле, пропустив два мяча. Украинец допустил ошибку в моменте с первым голом, когда неудачно сыграл на выходе.
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Как сообщает Planeta Real Madrid, эта ошибка вызвала у главного тренера Реала Карло Анчелотти сомнения в надежности Лунина.
Карло надеется, что Андрей сможет оправдать ожидания в полуфинале Лиги чемпионов против Баварии.
В текущем сезоне Лунин провел 28 матчей за Реал, в которых пропустил 25 голов и 12 раз отыграл на ноль.
Ранее Анчелотти прокомментировал скандальный эпизод с "призрачным" голом в ворота Лунина.
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