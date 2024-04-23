Форвард Милана договорился о переходе в клуб МЛС

Форвард итальянского Милана Оливье Жиру вскоре сменит клубную прописку.

Как сообщает Фабрицио Романо, француз договорился о контракте до лета 2025 года с клубом МЛС Лос-Анджелес ФК.

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Официально о переходе может быть объявлено уже в ближайшее время. Трансфер оформлен на правах свободного агента.

Отметим также, что за ЛАФК выступает Уго Льорис, а ранее там играли Джорджо Кьеллини и Гарет Бэйл.

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