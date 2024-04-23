iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Форвард Милана договорился о переходе в клуб МЛС

Оливье Жиру скоро подпишет контракт с Лос-Анджелес ФК.
Вчера, 23:04
Оливье Жиру / Getty Images
Оливье Жиру / Getty Images

Форвард итальянского Милана Оливье Жиру вскоре сменит клубную прописку.

Как сообщает Фабрицио Романо, француз договорился о контракте до лета 2025 года с клубом МЛС Лос-Анджелес ФК.

Читай также: Хави, Тухель и другие: В Милане подыскали кандидатов на пост тренера

Официально о переходе может быть объявлено уже в ближайшее время. Трансфер оформлен на правах свободного агента.

Отметим также, что за ЛАФК выступает Уго Льорис, а ранее там играли Джорджо Кьеллини и Гарет Бэйл.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Оливье Жиру

Статьи по теме

Милан - Интер 1:2: видео голов и лучших моментов матча Серии А Милан - Интер 1:2: видео голов и лучших моментов матча Серии А
Шевченко назвал преимущества и недостатки лидера Милана Шевченко назвал преимущества и недостатки лидера Милана
"Сделайте все возможное": Шевченко обратился с посланием к Милану перед решающим дерби "Сделайте все возможное": Шевченко обратился с посланием к Милану перед решающим дерби
Хави, Тухель и другие: В Милане подыскали кандидатов на пост тренера Хави, Тухель и другие: В Милане подыскали кандидатов на пост тренера
Помочь журналистам

Видео

Ошибка и сэйвы Лунина в обзоре матча Реал – Барселона
Ошибка и сэйвы Лунина в обзоре матча Реал – Барселона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк установила личный рекорд, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: провал Крутых, Джокович первая ракетка мира
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров

Последние новости

Европа00:53
Челси установил клубный антирекорд после матча с Арсеналом
Европа00:46
Мудрик получил среднюю оценку среди игроков Челси за игру с Арсеналом
Европа00:30
"Это было бы преступлением": легенда МЮ выступил против увольнения Почеттино
Европа00:07
Арсенал с дублями Уайта и Хаверца разгромил Челси
Европа00:05
Ювентус проиграл в ответном матче, но благодаря голу Милика все же вышел в финал Кубка Италии
Вчера, 23:44
Европа23:44
"Вы испортили рекорд": Тренер ПСЖ пошутил после вопроса журналиста о Мбаппе
Европа23:05
Рангник назвав условие, при которомусогласится возглавить Баварию
Европа23:04
Форвард Милана договорился о переходе в клуб МЛС
Другие22:40
Шведская биатлонистка второй раз в карьере сменила вид спорта
Европа22:34
Двух игроков клуба АПЛ подозревают в изнасиловании
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK