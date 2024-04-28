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Польские фанаты призвали "выслать домой" экс-игрока Зари из-за скандала во время интервью

Не стоит удивляться, ведь так называемые болельщики одного клуба не первый раз проявили свое неуважение к Украине.
Сегодня, 11:44
Владислав Кочергин / Getty Images
Владислав Кочергин / Getty Images

В субботу, 27 апреля, в рамках 30-го тура польской Экстраклясы Ракув победил Видзев со счетом 1:0.

Единственный гол встречи на свой счет записал Владислав Кочергин. На 81-й минуте после подачи с углового украинский хавбек подхватил мяч и нанес точный удар из-за пределов штрафной площади.

Однако не это стало главной новостью той встречи. Во время послематчевого интервью произошел инцидент, в котором поучаствовал экс-игрок Зари.

Фанаты Видзева мешали Владиславу отвечать на вопросы, спустив на него шарф своей команды. Украинец не сдержался и назвал их в цензурной версии "сумасшедшими фанатами".

Слова Кочергина настолько задели поклонников коллектива из Лодзя, что они в Сети призвали отправить его обратно в "грязную Украину".

В целом, было много комментариев как с критикой Кочергина, так и в его поддержку.

"В послематчевом интервью п*дики ударили его шарфом", - написал один из фанатов Ракува.

Стоит отметить, что фанаты Видзева известны своей любовью к российским оккупантам. В феврале этого года во время дерби против ЛКС они вывесили на трибуне флаг с эмблемой московского цска.

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В нынешнем сезоне Владислав Кочергин принял участие в 46 матчах Ракува во всех турнирах, в которых 27-летний полузащитник отметился 7 голами и 4 результативными передачами.

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