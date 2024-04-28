Хорошо погулял: Норрис травмировал нос на вечеринке знаменитого ди-джея

Возможно, гонщик скоро поделится деталями его истории в Амстердаме.

Пилот МакЛарен Ландо Норрис надолго запомнит последние несколько дней.

Как сообщает Marca, 24-летний британец отлично провел время в Амстердаме на вечеринке популярного ди-джея Мартина Гаррикса.

Однако не обошлось без происшествий. В Сети появились фотографии, на которых изображен Норрис, а его лицо было замотано в бинты. На бинтах заметна кровь.

Читай также: Норрис: Возможно, в Формуле 1 больше никогда не будет такого пилота, как Алонсо

По информации источника, Норрис получил рассечение носа из-за разбитого стекла. Более подробные детали инцидента на данный момент недоступны.

Напомним, что вскоре стартует шестой гоночный этап Формулы 1 сезона-2024, который пройдет в Майами.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!