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Хорошо погулял: Норрис травмировал нос на вечеринке знаменитого ди-джея

Возможно, гонщик скоро поделится деталями его истории в Амстердаме.
Сегодня, 10:27
Ландо Норрис / Getty Images
Ландо Норрис / Getty Images

Пилот МакЛарен Ландо Норрис надолго запомнит последние несколько дней.

Как сообщает Marca, 24-летний британец отлично провел время в Амстердаме на вечеринке популярного ди-джея Мартина Гаррикса.

Однако не обошлось без происшествий. В Сети появились фотографии, на которых изображен Норрис, а его лицо было замотано в бинты. На бинтах заметна кровь.

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По информации источника, Норрис получил рассечение носа из-за разбитого стекла. Более подробные детали инцидента на данный момент недоступны.

Напомним, что вскоре стартует шестой гоночный этап Формулы 1 сезона-2024, который пройдет в Майами.

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