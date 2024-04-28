"Я хочу выйти и играть": Батлер не знает, когда сможет вернуться на площадку

Судя по всему, фанаты увидят Джимбо на паркете только в следующем сезоне.

Минувшей ночью в рамках первого раунда плей-офф НБА состоялся третий матч серии между Майами и Бостоном, который завершился победой Селтикс со счетом 104:84.

Во время тайм-аута в первой четверти на связь вышел форвард Хит Джимми Батлер, который вынужден пропускать всю серию из-за тяжелого растяжения медиальной коллатеральной связки колена.

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Джимбо признался, что очень хочет выйти на площадку и помочь своей команде, но он не имеет возможности это сделать.

"Я не знаю сроков возвращения, но мы работаем над этим. Я хочу играть, я хочу туда выйти. Мне хочется этого", - цитирует Батлера официальный сайт НБА.

Напомним, что Джимми Батлер травмировал колено в матче плей-ин против Филадельфии (104:105). Без него команда сумела пройти Чикаго (112:91) и взять один матч из трех в серии с Бостоном.

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