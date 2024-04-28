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Баскетбол

Все очень плохо: Милуоки рискует продолжить серию с Индианой без Лилларда и Янниса

Шансы Пэйсерс на проход в следующий раунд заметно повысились.
Сегодня, 09:48
Дэмиан Лиллард и Яннис Адетокумбо / Getty Images
Дэмиан Лиллард и Яннис Адетокумбо / Getty Images

Участие звездного защитника Милуоки Бакс Дэмиана Лилларда в четвертом матче серии плей-офф НБА против Индиана Пэйсерс находится под вопросом, сообщает ESPN.

В конце первой четверти третьей игры (118:121 ОТ) серии 33-летний баскетболист усугубил повреждение ахиллового сухожилия. Лиллард покидал арену в защитном ботинке.

Эта травма беспокоит Дэйма уже несколько недель: он рассказал, что чувствовал некоторый дискомфорт после финальной встречи регулярного сезона против Орландо. Затем он пропустил первые несколько дней тренировок перед началом плей-офф.

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Стоит отметить, что следующий матч серии может пропустить и Яннис Адетокумбо, который отсутствовал во всех играх против Индианы из-за растяжения икроножной мышцы.

На данный момент Бакс уступают Пэйсерс в серии со счетом 1–2 . В отсутствие своих главных звезд команда Дока Риверса рискует покинуть плей-офф в первом раунде второй год подряд.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей плей-офф НБА.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милуоки Бакс Дэмиан Лиллард Яннис Адетокумбо

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