Плей-офф НБА: победы Орландо, Оклахомы и Бостона, Лейкерс забрали одну игру у Денвера

Вечером субботы, 27 апреля, стартовал очередной игровой день первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

В первом матче Орландо на своем паркете разгромил Кливленд и, тем самым, сравнял счет в серии. Затем Оклахома приехала в гости к Новому Орлеану, который не сумел ничего противопоставить лучшей команде Запада по итогам регулярки.

Ночью Бостон взял реванш у Майами за домашнее поражение, забрав выездную игру во Флориде. На паркете даже появился Святослав Михайлюк, но за 1:21 ни разу не бросил по кольцу, заработав лишь один подбор.

В последнем поединке Лейкерс всеми силами попытались продлить серию с Денвером - "озерникам" удалось отсрочить неизбежное.

Орландо – Кливленд 112:89 (22:23, 29:37, 37:10, 24:19)

Орландо: Ф. Вагнер (34 + 13 подборов), Саггс (12 + 7 потерь), Картер (11), Банкеро (9), Г. Харрис (3) – старт; Айзек (14 + 7 подборов), Фульц (12), М. Вагнер (7), Энтони (3), Окики (3), Инглс (2), Блэк (2), Битадзе (0), Ховард (0), Хьюстан (0).

Кливленд: Аллен (21 + 9 подборов), Митчелл (18 + 6 передач + 6 потерь), Гарлэнд (14 + 6 передач), Э. Мобли (14 + 9 подборов), Струс (7) – старт; ЛеВерт (5), М-с Моррис (4), Томпсон (4), Ньянг (2), Окоро (0), Меррилл (0).

Счет в серии 2-2

Новый Орлеан – Оклахома 85:106 (19:23, 27:37, 23:25, 16:21)

Новый Орлеан: Ингрэм (19), МакКоллум (16 + 7 передач + 6 потерь), Джонс (15 + 7 подборов), Мерфи (10 + 6 подборов + 3 перехвата), Валанчюнас (7) – старт; Нэнс (9 + 13 подборов + 5 передач), Маршалл (5), Дэниэлс (4), Лидделл (0), Райан (0), Хокинс (0), Альварадо (0).

Оклахома: Гилджес-Александер (24 + 8 передач + 4 перехвата), Джейлен Уильямс (21 + 9 подборов + 5 передач), Гидди (21 + 8 подборов + 6 передач), Дорт (12), Холмгрен (6 + 8 подборов + 4 блок-шота) – старт; Уиггинс (6), Джо (6), Джейлин Уильямс (5), Уоллес (5 + 3 перехвата), Хэйуорд (0), К. Уильямс (0), Уотерс (0).

Счет в серии 0-3

Майами - Бостон 84:104 (12:21, 27:42, 22:24, 23:17)

Майами: Адебайо (20 + 9 подборов), Йович (15 + 8 подборов), Хирро (15), Хакес (12), Мартин (5) – старт; Хайсмит (8), Миллс (7), Брайант (2), Лав (0), Д. Робинсон (0), О. Робинсон (0).

Бостон: Браун (22 + 8 подборов), Тейтум (22 + 11 подборов), Порзингис (18), Уайт (16), Холидей (3) – старт; Хорфорд (9), Притчард (7), Хаузер (5), Корнет (2), Бриссетт (0), Михайлюк (0).

Счет в серии 1-2

Лейкерс - Денвер 119:108 (28:23, 33:25, 30:32, 28:28)

Лейкерс: Джеймс (30), Дэвис (25 + 23 подбора), Расселл (21), Ривз (21), Хачимура (9) – старт; Принс (9), Винсент (3), Динуидди (1), Хэйс (0).

Денвер: Йокич (33 + 14 подборов + 14 передач), Портер (27 + 11 подборов), Мюррей (22), Колдуэлл-Поуп (14), Гордон (7) – старт; Холидей (3), Уотсон (2), Браун (0), Джексон (0).

Счет в серии 1-3

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