Бывший хавбек Баварии Лотар Маттеус высказался о конфликте Томаса Тухеля с Ули Хенессом.

"Ненужное заявление от Ули. Я не понимаю его. Может быть, его неправильно информируют. Может быть, он что-то слышит и не может сложить отдельные кусочки паззла воедино. Три дня до полуфинала Лиги чемпионов против Реала. Никому не нужны такие заголовки".

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"Томас Тухель справедливо был раздражен, если говорить прямо. Я был бы в ярости, потому что так поступать нельзя. Вы должны выступать единым целым – по крайней мере, в последние несколько недель", – сказал Маттеус в интервью Sky Sport Deutschland.

Напомним, в недавнем интервью почечный президент Баварии выразил недовольство из-за того, что Томас Тухель предпочитает покупать звезд, а не "выращивать" их.

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