Макгрегор приобрел лигу кулачных боев

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор стал совладельцем лиги по кулачным боям BKFC.

Ирландец объявил о своей покупке во время турнира BKFC KnuckleMania IV, который прошел в Лос-Анджелесе.

Conor McGregor announces he and McGregor Sports & Entertainment are now an owner of @bareknucklefc! pic.twitter.com/CFOP0a5xWM — The Mac Life (@TheMacLife) April 28, 2024

Напомним, что 29 июня Макгрегор проведет поединок с Майклом Чендлером в главном событии UFC 303.

Ранее сообщалось, что Конор сравнил себя с легендарным персонажем боевика.

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