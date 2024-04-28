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Макгрегор приобрел лигу кулачных боев

Ирландец вложил деньги в развивающийся вид спорта.
Сегодня, 11:50
Конор Макгрегор / Getty Images
Конор Макгрегор / Getty Images

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор стал совладельцем лиги по кулачным боям BKFC.

Ирландец объявил о своей покупке во время турнира BKFC KnuckleMania IV, который прошел в Лос-Анджелесе.

Напомним, что 29 июня Макгрегор проведет поединок с Майклом Чендлером в главном событии UFC 303.

Ранее сообщалось, что Конор сравнил себя с легендарным персонажем боевика.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: конор макгрегор

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