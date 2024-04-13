"У меня титановый стержень": Макгрегор сравнил себя с легендарным персонажем боевика

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор (22–6) высказался о своем возвращении в октагон после травмы.

По словам ирландец, он считает себя Терминатором.

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"Теперь я Терминатор. У меня титановый стержень, который входит через колено, проходит через всю кость и доходит до лодыжки. Его невозможно сломать, так что я могу свободно бить ногой я готов и жду с нетерпением. Я хочу ударить этим стальным стержнем по ноге соперника и вынести его.

Я хочу увидеть свою фотографию в октагоне со сломанной ногой, а потом фотографию, где моя нога обвивает оппоненту шею и сворачивает ее. Я в полном порядке.

Меня подловили только один раз, а затем я сломал ногу. Вот и все. Я отправил спать больше людей, чем анестезия и хирургические процедуры. Я свеж и рассчитываю на хороший результат. Я собираюсь провести четыре хороших боя в этом году, а затем еще восемь в следующем", - приводит слова Конора Barstool Sports/

Ранее была названа дата боя Макгрегор - Чендлер.

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