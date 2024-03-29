"До гребаной могилы": Макгрегор рассказал, когда завершит карьеру

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поделился инсайдом касаемо своей карьеры.

"Возможно, я никогда не завершу карьеру. Буду драться до самой смерти. Остановлюсь только тогда, когда меня будут опускать в землю. Конечно, я не собираюсь в 40 лет драться с 19-летними вундеркиндами. Хотя бросать вызовы мне точно будут".

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"Взгляните на огромное количество бойцов, с которыми у меня есть история – можно устраивать трилогии, реванши, новые бои. Эти парни одного возраста со мной. Если будет зрительский интерес, то кто запретит нам делать это? Буду заниматься этим до самой могилы. До гребаной могилы", – сказал ирландец в интервью MMA Junkie.

Напомним, летом Конор должен провести бой в полусреднем весе против Майкла Чендлера.

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