Уайт назвал главную особенность Макгрегора

Президент UFC Дана Уайт заявил, что экс-двойной чемпион Конор Макгрегор не отказывался драться с бойцами на коротком уведомлении.

"Конор Макгрегор − невероятный партнер. Если бы он не опаздывал, то я бы не сказал о нем ни одного плохого слова".

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"Позвольте мне сказать что-то, чего Конор не делал никогда. Когда мы говорили ему: "Слушай, твой соперник выбыл из игры, мы хотим, чтобы теперь ты дрался с другим парнем", он никогда не говорил: "Я на том этапе карьеры, когда у меня есть деньги, то и это". Конор всегда отвечал: "К черту, давайте сделаем это", − сказал Уайт в интервью Лексу Фридману.

Напомним, ирландец должен этим летом подраться в полусреднем весе с Майклом Чендлером.

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