"Голливуд выстроился в очередь": Макгрегор сомневается в подписании нового контракта с UFC

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор поделился мнением касаемо возможного продления контракта с организацией.

"Новый контракт с UFC? Нужно обсудить это. Я не знаю, понимают ли они, с чем ко мне подходить. Что они могут мне предложить? Голливуд выстроился в очередь. Я могу сыграть множество ролей. Подумайте о количестве фильмов, которые я мог бы сделать?

Есть Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне, а затем остальные ребята. Есть много замечательных фильмов, снятых вокруг них. Представьте, как много всего можно снять со мной. Понимаете, о чем я? И не думайте, что руководство UFC этого не знает. Так что я не представляю, с чем они на меня выйдут".

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"Я действительно думаю, что могу сыграть любую роль", – заявил ирландец в интервью MMA Fighting.

Напомним, по контракту у Макгрегора осталось всего два боя. Один из них Конор проведет против Майкла Чендлера уже в июне.

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