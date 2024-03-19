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Макгрегор признался, что начал пить из-за переноса боя с Чендлером

Ирландец откровенно рассказал о своей реакции.
Сегодня, 17:50
Конор Макгрегор / Getty Images
Конор Макгрегор / Getty Images

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор рассказал, как отреагировал на перенос боя с Майклом Чендлером.

"Я надеялся подраться в декабре, затем возвращение перенесли на январь, потом поединок снова отложили. У меня пропал интерес. На некоторое время я прекратил тренировки. Я перестал заниматься и начал пить", – заявил ирландец в интервью TheMacLife.

Напомним, 29 июня Конор подерется с Майклом Чендлером на турнире в Лас-Вегасе. Поединок должен пройти в среднем весе.

Ранее сообщалось, что Макгрегор намекнул на третий бой с Диазом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC конор макгрегор майкл чендлер

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