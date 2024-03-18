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Макгрегор намекнул на третий бой с Диазом

Ирландец готов к окончанию противостояния.
Сегодня, 15:53
Конор Макгрегор / Getty Images
Конор Макгрегор / Getty Images

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор отреагировал на призыв Нейта Диаза провести третий поединок.

"Ха-ха, братан, культовое соперничество должно быть закончено", – написал в соцсетях ирландец.

Источник: скриншот

Напомним, бойцы провели между собой два поединка. В первом победу одержал Диаз, задушив Макгрегора, а во втором ирландец одолел Нейта по очкам.

Ранее сообщалось, что Макгрегор рассказал, сколько еще боев проведет в UFC.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC конор макгрегор Нейт Диаз

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