Макгрегор намекнул на третий бой с Диазом
Ирландец готов к окончанию противостояния.
Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор отреагировал на призыв Нейта Диаза провести третий поединок.
"Ха-ха, братан, культовое соперничество должно быть закончено", – написал в соцсетях ирландец.
Напомним, бойцы провели между собой два поединка. В первом победу одержал Диаз, задушив Макгрегора, а во втором ирландец одолел Нейта по очкам.
Ранее сообщалось, что Макгрегор рассказал, сколько еще боев проведет в UFC.
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