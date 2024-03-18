Макгрегор рассказал, сколько еще боев проведет в UFC

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор поделился своими планами на оставшиеся бои в промоушене.

"Я с нетерпением жду возвращения в октагон. Сейчас только первый квартал 2024 года. Еще есть время".

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"У меня осталось два боя по контракту с UFC. Когда закончится работа по раскрутке фильма и празднование Дня святого Патрика, уйду в изоляцию. Буду работать над возвращением в октагон", – заявил ирландец в интервью MMA Fighting.

Напомним, 29 июня Конор подерется с Майклом Чендлером на турнире в Лас-Вегасе. Поединок должен пройти в среднем весе.

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