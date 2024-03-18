iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Макгрегор рассказал, сколько еще боев проведет в UFC

Контракт ирландца совсем скоро истечет.
Сегодня, 11:48
Конор Макгрегор / Getty Images
Конор Макгрегор / Getty Images

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор поделился своими планами на оставшиеся бои в промоушене.

"Я с нетерпением жду возвращения в октагон. Сейчас только первый квартал 2024 года. Еще есть время".

Читай также: Хайповый боец UFC заявил, что хочет провести бой с Макгрегором на Энфилде

"У меня осталось два боя по контракту с UFC. Когда закончится работа по раскрутке фильма и празднование Дня святого Патрика, уйду в изоляцию. Буду работать над возвращением в октагон", – заявил ирландец в интервью MMA Fighting.

Напомним, 29 июня Конор подерется с Майклом Чендлером на турнире в Лас-Вегасе. Поединок должен пройти в среднем весе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC конор макгрегор

Статьи по теме

Один из главных проспектов UFC предложил "бой на карьеру" Ковингтону Один из главных проспектов UFC предложил "бой на карьеру" Ковингтону
Ковингтон рассказал, когда проведет свой следующий бой Ковингтон рассказал, когда проведет свой следующий бой
Макгрегор рассказал, когда проведет следующий бой Макгрегор рассказал, когда проведет следующий бой
"Должен доказать": Нганну рассказал, что собирается делать после двух поражений в боксе "Должен доказать": Нганну рассказал, что собирается делать после двух поражений в боксе
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: Йоханнес Бе выиграл последнюю гонку сезона, одержав победу в масс-старте в Канаде
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: Определился еще один спаринг-партнер в июне
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Бокс13:21
"Должен доказать": Нганну рассказал, что собирается делать после двух поражений в боксе
Европа13:18
Энрике: ПСЖ должен извлекать максимум из игры Мбаппе, пока может
Европа12:53
Феликс ответил на освистывание со стороны фанатов Атлетико
Бокс12:38
Промоутер Стивенсона оценил вероятность организации боя против Сепеды
Европа12:30
Михаил Мудрик: статистика-2023/2024
ММА12:20
Один из главных проспектов UFC предложил "бой на карьеру" Ковингтону
Бокс11:56
"Очень разочарован": Уайт остался недоволен после своей победы над Хаммером
Европа11:54
Мохамед Салах: статистика-2023/2024
ММА11:48
Макгрегор рассказал, сколько еще боев проведет в UFC
Бокс11:25
Фьюри оценил свою форму за девять недель до боя с Усиком
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK