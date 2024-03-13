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Хайповый боец UFC заявил, что хочет провести бой с Макгрегором на Энфилде

Пимблетт верит в поединок с легендой.
Сегодня, 15:50
Пэдди Пимблетт / Getty Images
Пэдди Пимблетт / Getty Images

Топовый легковес UFC Пэдди Пимблетт заявил, что хочет провести бой мечты с Конором Макгрегором.

"Я бы хотел подраться на стадионе Энфилд. Соперник мечты – Конор Макгрегор, потому что за поединок с ним мне заплатят больше, чем за любой другой. Верю, что это может произойти".

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"Очевидно, он настоящий снайпер. Я бы повалил его на спину и задушил. Возможно, UFC будет заинтересован в этом поединке. Посмотрим", – сказал британец в интервью BJ Penn.

Напомним, 16 декабря на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе Пимблетт по итогам трех раундов победил единогласным судейским решением Тони Фергюсона.

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