Макгрегор назвал количество боев, которые хотел бы провести в 2024 году

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор сообщил о своих планах на будущее.

По словам ирландца, он намерен вернуться в октагон в ближайшее время.

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"Потенциально, возможно, есть возможность что-то сделать, но сейчас... надеюсь, я получу забронированную дату боя. Я хочу провести несколько поединков до конца года. Я хотел бы провести 2 боя до конца года. Но для меня карьера в октагоне еще далека от завершения".

Ранее Макгрегор объявил сразу о двух своих боях в 2024 году.

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