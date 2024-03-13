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Макгрегор назвал количество боев, которые хотел бы провести в 2024 году

Ирландец ответил на вопрос о завершении карьеры.
Сегодня, 12:48
Конор Макгрегор / Getty Images
Конор Макгрегор / Getty Images

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор сообщил о своих планах на будущее.

По словам ирландца, он намерен вернуться в октагон в ближайшее время.

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"Потенциально, возможно, есть возможность что-то сделать, но сейчас... надеюсь, я получу забронированную дату боя. Я хочу провести несколько поединков до конца года. Я хотел бы провести 2 боя до конца года. Но для меня карьера в октагоне еще далека от завершения".

 

Ранее Макгрегор объявил сразу о двух своих боях в 2024 году.

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