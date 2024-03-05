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Макгрегор объявил сразу о двух своих боях в 2024 году

Ирландец ответил на важные вопросы в соцсетях.
Вчера, 22:53
Конор Макгрегор / Getty Images
Конор Макгрегор / Getty Images

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор сделал анонс своих будущих поединков.

"Случится ли трилогия с Нейтом Диазом? Я хочу бой на День независимости Мексики, когда будет турнир в Сфере".

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"Чендлер - в июне, Диаз - в сентябре. Я дал им знать об этом", – написал в соцсетях ирландец, ответив на вопрос фаната.

Напомним, 29 июня Конор подерется с Майклом Чендлером на турнире в Лас-Вегасе. Поединок должен пройти в среднем весе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC конор макгрегор

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