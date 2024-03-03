iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Джошуа высказался о разгульном образе жизни Макгрегора

Британец назвал плюсы ирландца.
Вчера, 23:20
Джошуа и Макгрегор / Getty Images
Джошуа и Макгрегор / Getty Images

Бывший чемпион мира по боксу Энтони Джошуа высказался об экс-чемпионе UFC Коноре Макгрегоре.

"Конор? Он более масштабный, чем просто персонаж. Макгрегор вдохновляет людей. Помните, что у нас есть только одна жизнь, и ее нужно любить".

Читай также: Известный промоутер посоветовал Уайту вернуть в UFC Макгрегора

"Есть люди, которые тихие, сдержанные и держатся сами по себе. А Конор − тот человек, который идет впереди, он проживает свою жизнь в полную силу. Мне это очень нравится в нем", − сказал британец в интервью Matchroom Boxing.

Напомним, в последний раз Конор выходил в октагон в 2021 году, тогда ирландец потерпел поражение от Дастина Порье.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: конор макгрегор Энтони Джошуа

Статьи по теме

"Нокаутирует за несколько раундов": Хргович спрогнозировал, чем завершится бой Джошуа - Нганну "Нокаутирует за несколько раундов": Хргович спрогнозировал, чем завершится бой Джошуа - Нганну
"Нельзя проигрывать бойцу ММА": Промоутер предостерег Джошуа перед поединком с Нганну "Нельзя проигрывать бойцу ММА": Промоутер предостерег Джошуа перед поединком с Нганну
"Буду драться за вакантный пояс": Хргович предположил, кто станет его следующим соперником "Буду драться за вакантный пояс": Хргович предположил, кто станет его следующим соперником
Джошуа признался, о чем думал после падения в бою с Кличко Джошуа признался, о чем думал после падения в бою с Кличко
Помочь журналистам

Видео

Дубль Крыськива и удаление Илича в обзоре матча Шахтер - Кривбасс
Дубль Крыськива и удаление Илича в обзоре матча Шахтер - Кривбасс

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: Франция закрыла седьмой этап победой в смешанной эстафете
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к топ-15, падение украинок
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко опустился на три позиции, провал Крутых
просмотров

Последние новости

Европа00:54
Роберт Левандовски: статистика-2023/2024
Европа00:45
Трубин - один из худших игроков матча Порту - Бенфика
Европа00:29
Не день Трубина: Порту в большинстве уничтожил Бенфику
Европа00:11
Виктор Осимхен: статистика-2023/2024
Европа00:00
Барселона сыграла вничью с Атлетиком, потеряв двух ключевых игроков
Вчера, 23:57
Европа23:57
Распадори вырвал для Наполи победу над Ювентусом
Европа23:30
Артем Довбик: статистика-2023/2024
ММА23:20
Джошуа высказался о разгульном образе жизни Макгрегора
Европа23:19
Гвардиола: Фоден - лучший игрок АПЛ в этом сезоне, он выигрывает матчи
НБА23:03
Стало известно условие, при котором сын ЛеБрона выставит свою кандидатуру на драфт
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK