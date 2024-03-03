Джошуа высказался о разгульном образе жизни Макгрегора

Бывший чемпион мира по боксу Энтони Джошуа высказался об экс-чемпионе UFC Коноре Макгрегоре.

"Конор? Он более масштабный, чем просто персонаж. Макгрегор вдохновляет людей. Помните, что у нас есть только одна жизнь, и ее нужно любить".

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"Есть люди, которые тихие, сдержанные и держатся сами по себе. А Конор − тот человек, который идет впереди, он проживает свою жизнь в полную силу. Мне это очень нравится в нем", − сказал британец в интервью Matchroom Boxing.

Напомним, в последний раз Конор выходил в октагон в 2021 году, тогда ирландец потерпел поражение от Дастина Порье.

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