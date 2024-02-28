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Известный промоутер посоветовал Уайту вернуть в UFC Макгрегора

Компания без ирландца не зарабатывает так, как это было ранее.
Сегодня, 21:20
Хирн и Макгрегор / Getty Images
Хирн и Макгрегор / Getty Images

Известный боксерский промоутер Эдди Хирн посоветовал главе UFC Дане Уайту вернуть Конора Макгрегора в компанию. 

"На месте Даны Уайта я бы сделал все, чтобы вернуть Конора Макгрегора в UFC. Потому что он привносит в спорт то, чего никто дать не может. После Конора растут рейтинги, цифры PPV, рыночная стоимость компании. Но давайте будем честны: Дана не нуждается в моих советах".

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"С Конором сложно вести дела, но он стоит того. Этот парень сам себе промоутер. Не знаю, остался ли в нем еще боец. Думаю, что сначала ему нужен соперник, которого он сможет победить. Это примерно такая же история, которая была с Фрэнсисом Нганну. Но в случае с Конором я бы сделал все, чтобы он остался. Потому что он может то, чего не может никто другой", – заявил Хирн в интервью MMA Mania.

Напомним, 29 июня Конор подерется с Майклом Чендлером на турнире в Лас-Вегасе. Поединок должен пройти в среднем весе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: конор макгрегор Эдди Хирн Дана Уайт

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