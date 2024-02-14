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Глава UFC назвал причину долгого отсутствия боев Макгрегора

Ирландца уже мало интересуют деньги.
Сегодня, 16:20
Конор Макгрегор / Getty Images
Конор Макгрегор / Getty Images

Президент UFC Дана Уайт высказался на тему длительного возвращения бывшего двойного чемпиона Конора Макгрегора.

"Во-первых, он восстанавливается после отвратительной травмы. Как долго отсутствовали бойцы, которые ломали эту кость? Я говорю про Андерсона Сильву и Криса Вайдмана. В этом заключается первая проблема".

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"Во-вторых, Макгрегору не нужны чертовы деньги. Нелегко вернуться, когда ты в них не нуждаешься. Например, деньги не нужны Хабибу Нурмагомедову – из-за этого он ушел на пенсию", – сказал Уайт в интервью LowKickMMA.

Напомним, в последнем своем бою ирландец потерпел поражение от Дастина Порье, не выходя в октагон с 2021 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC конор макгрегор Дана Уайт

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