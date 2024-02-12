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Макгрегор: Супербоул уступает только возвращению Мака в октагон этим летом

Ирландец вновь зажигает в соцсетях.
Сегодня, 19:51
Конор Макгрегор / Getty Images
Конор Макгрегор / Getty Images

Бывший чемпион UFС в двух весовых категориях Конор Макгрегор намекнул, что вернется летом в октагон.

"Воскресный Супербоул – один из самых ярких спортивных дней для моих друзей в Штатах, уступающий только возвращению Мака в октагон этим летом!" – написал в соцсетях ирландец, после чего удалил пост.

Напомним, 29 июня Конор подерется с Майклом Чендлером на турнире в Лас-Вегасе. Поединок должен пройти в среднем весе.

Ранее сообщалось, что легенда ММА призвал организовать третий бой Макгрегор - Диаз на UFC 300.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC конор макгрегор

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