Макгрегор: Супербоул уступает только возвращению Мака в октагон этим летом
Ирландец вновь зажигает в соцсетях.
Бывший чемпион UFС в двух весовых категориях Конор Макгрегор намекнул, что вернется летом в октагон.
"Воскресный Супербоул – один из самых ярких спортивных дней для моих друзей в Штатах, уступающий только возвращению Мака в октагон этим летом!" – написал в соцсетях ирландец, после чего удалил пост.
Напомним, 29 июня Конор подерется с Майклом Чендлером на турнире в Лас-Вегасе. Поединок должен пройти в среднем весе.
Ранее сообщалось, что легенда ММА призвал организовать третий бой Макгрегор - Диаз на UFC 300.
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