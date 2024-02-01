Легенда ММА призвал организовать третий бой Макгрегор - Диаз на UFC 300

Бывший двойной чемпион Даниэль Кормье заявил, что хочет увидеть бой Конор Макгрегор - Нейт Диаз на UFC 300.

"UFC 300 не хватает большого боя. У главного события этого турнира должен быть поединок с предысторией, что привлечет внимание фанатов.

Эдвардс против Мухаммада – фантастический бой, но в нем нет ничего особенного, он не может возглавлять такой турнир".

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"Если Макгрегор подерется с Диазом, то этот бой привлечет очень много внимания, UFC не сможет привлечь больше внимания другой афишей.

Понятно, что Диаз уже не тот парень, который победил Майкла Джонсона и вызвал Конора. Но и Макгрегор уже не тот", – сказал американец в интервью ESPN MMA.

Напомним, 29 июня Конор подерется с Майклом Чендлером на турнире в Лас-Вегасе. Поединок должен пройти в среднем весе.

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