Легенда ММА призвал организовать третий бой Макгрегор - Диаз на UFC 300
Бывший двойной чемпион Даниэль Кормье заявил, что хочет увидеть бой Конор Макгрегор - Нейт Диаз на UFC 300.
"UFC 300 не хватает большого боя. У главного события этого турнира должен быть поединок с предысторией, что привлечет внимание фанатов.
Эдвардс против Мухаммада – фантастический бой, но в нем нет ничего особенного, он не может возглавлять такой турнир".
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"Если Макгрегор подерется с Диазом, то этот бой привлечет очень много внимания, UFC не сможет привлечь больше внимания другой афишей.
Понятно, что Диаз уже не тот парень, который победил Майкла Джонсона и вызвал Конора. Но и Макгрегор уже не тот", – сказал американец в интервью ESPN MMA.
Напомним, 29 июня Конор подерется с Майклом Чендлером на турнире в Лас-Вегасе. Поединок должен пройти в среднем весе.
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