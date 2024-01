Чендлер призвал Макгрегора подраться на UFC 300

Топовый легковес UFC Майкл Чендлер выступил с обращением в соцсетях к бывшему чемпиону Конору Макгрегору.

"Я понимаю, что Конор Макгрегор восстанавливался после травмы, но теперь, когда он здоров, почему бы нам не подраться на UFC 300? Прошло 2,5 года... Слезай с яхты, пацан..." – написал в Твиттере американец.

I get it. He’s coming off an injury, so that said, now that @TheNotoriousMMA is healthy…the question is, why wouldn’t it be #ufc300 ? It’s been 2.5 years… Get off the yacht kid…