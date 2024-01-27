Макгрегор намерен выступить на юбилейном UFC 300

Ирландец может намного раньше вернуться в октагон.

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор заявил, что может выступить на 300-м турнире промоушена, который состоится 14 апреля.

"Макгрегор на UFC 300. Близки к сделке", – написал в соцсетях Конор.

McGregor on 300 seals the deal. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) January 27, 2024

Напомним, 29 июня ирландец подерется с Майклом Чендлером на турнире в Лас-Вегасе. Поединок должен пройти в среднем весе.

Ранее сообщалось, что Макгрегор пожертвовал деньги ирландскому бойцу ММА, который получил тяжелые травмы.

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