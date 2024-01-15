МакГрегор пожертвовал деньги ирландскому бойцу ММА, который получил тяжелые травмы
Несколькими днями ранее боец Bellator в полулегком весе Лия МакКорт опубликовала пост в социальных сетях, в котором попросила своих подписчиков поддержать страницу GoFundMe, созданную, чтобы помочь ее другу, с которым случилась трагедия.
Боец из Ирландии Райан Кертис во время тренировки получил несколько серьезных травм, из-за которых он никогда не сможет больше выйти в октагон. Она попросила собрать пожертвования в размере 150 000 фунтов на поддержку его семьи.
Как сообщает talkSPORT, на сообщение откликнулся Конор МакГрегор, который пожертвовал 25 тысяч.
"Очень печальные новости о Керте. Игра не стоит риска. Правда, о которой мы не хотим говорить. Слава Богу за твою маленькую семью, Керт, держи их крепче, и да благословит тебя Бог, брат, ты поправишься!", - написал Конор в Instagram.
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На момент его доната уже было собрано 100 тысяч, благодаря пожертвованиям ирландского боксера Мика Конлана, журналиста Ариэля Хельвани, бойца Диллона Дэниса и тысячи других людей.
У Райана Кертиса сломана спина, шея и вывихнут позвоночник. Во время тренировки он также травмировал спинной мозг. Повреждения классифицируются как самые серьезные, которые могут случиться со спинным мозгом.
На данный момент Райан не может шевелить ногами и левой рукой. Ему предстоит провести в больнице как минимум 5 месяцев, а затем еще один период времени у специализированной спинальной бригады.
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