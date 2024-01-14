Легенда ММА признался, что ему предлагали огромную сумму за подставной бой

Легенда Pride и UFC Марк Хант рассказал, что ему в свое время предлагали солидную сумму за продажный бой.

"Знаете, мне предлагали три или четыре миллиона долларов, чтобы я упал в одном из поединков, проходивших в Австралии".

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"Я ответил: "Вы серьезно?!" Я отказался, потому что это не соответствует моим принципам. Но да, на кону были огромные деньги. Это не для моего характера. Я скорее предпочту умереть в бою", – заявил Хант в интервью MMA Fightingon SBN.

Напомним, новозеландец завершил профессиональную карьеру в 2018 году. За 29 боев Марк одержал 13 побед, 10 из которых нокаутом.

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