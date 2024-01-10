Бывший чемпион UFC избежал тюремного срока за вождение в нетрезвом состоянии
Адесанья отделался лишь штрафом.
Топовый боец UFC Исраэль Адесанья избежал тюремного наказания после случая вождения в состоянии опьянения.
По информации New Zealand Herald, суд решил, что бывший чемпион должен пожертвовать $1500 на благотворительность, пройти обучение по безопасному вождению и лишиться права управления автомобилем на полгода.
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В противном случае ему могло грозить штраф в $4500 и тюремное заключение до трех месяцев.
Напомним, 19 августа полиция остановила его на дороге для проверки, и анализ показал 87 мг алкоголя на 100 мл крови, что превышает установленный лимит в 50 мг.
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