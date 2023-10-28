Адесанья рассказал, когда планирует вернуться в октагон
Нигериец решил уйти на долгую паузу.
Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья назвал сроки возвращения в октагон.
"2027 год. Ждите моего возвращения. Увидимся там", – заявил нигериец в интервью MMA Junkie.
"2027. Look for the return. I'll see you there."— MMA Junkie (@MMAJunkie) October 28, 2023
Israel Adesanya plays coy on a timeline for his UFC comeback. 👀 pic.twitter.com/IzbHSFUTKb
Напомним, Адесанья поставил на паузу свою карьеру в UFC после поражения от Шона Стрикленда.
Ранее сообщалось, что экс-чемпион UFC признал себя виновным в вождении в нетрезвом состоянии.
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