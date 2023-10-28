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Адесанья рассказал, когда планирует вернуться в октагон

Нигериец решил уйти на долгую паузу.
Сегодня, 14:49
Исраэль Адесанья / Getty Images
Исраэль Адесанья / Getty Images

Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья назвал сроки возвращения в октагон.

"2027 год. Ждите моего возвращения. Увидимся там", – заявил нигериец в интервью MMA Junkie.

Напомним, Адесанья поставил на паузу свою карьеру в UFC после поражения от Шона Стрикленда.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион UFC признал себя виновным в вождении в нетрезвом состоянии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC исраэль адесанья

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