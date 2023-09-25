Экс-чемпион UFC признал себя виновным в вождении в нетрезвом состоянии

Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья признал вину в вождении в нетрезвом виде.

"Я хочу извиниться перед обществом, моей семьей и командой за решение, которое принял, сев за руль после ужина. Мой анализ показал 87 мг алкоголя на 100 мл крови".

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"Я разочарован решением сесть за руль, – это было неправильно. Понимаю, что люди могли ехать возле меня, и хочу заявить, что не считаю такое поведение допустимым", – заявил Адесанья в интервью MMA Mania.

Отметим, суд над бойцов состоится 10 января, где ему будет вынесен приговор. Нигериец может получить три месяца тюремного заключения или штраф в размере 4 тысяч долларов.

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