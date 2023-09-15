Усман поддержал Адесанью после потери чемпионского пояса

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман высказался о потере Исраэлем Адесаньей титула в среднем весе.

"Я был в похожей ситуации. Оглядываясь назад, я понимаю, что поторопился, когда принял третий бой с Леоном Эдвардсом. Я должен был взять чуть больше времени на восстановление – титульный бой был мне гарантирован".

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"Я уверен, что Исраэль сейчас думает: "Нет, этот парень не должен был меня побеждать". У меня тоже были такие мысли. Но если тебе гарантирован реванш, то лучше не торопиться с возвращением и отдохнуть", – сказал Усман в интервью MMA Junkie.

Напомним, Адесанья проиграл Стрикленду единогласным решением судей, тем самым потеряв пояс в среднем весе.

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