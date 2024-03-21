Новый чемпион UFC в среднем весе бросил вызов Адесанье

Нигериец может вернуться в октагон после заявления о длительной паузе.

Чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси выступил с обращением в адрес Исраэля Адесаньи.

"Итак, ты обещал протащить мой труп по Южной Африке? Так будь человеком слова, давай сделаем это. Мы ведем переговоры, это то, что хотят видеть фанаты. Я хочу драться с лучшими парнями, в этом и интерес этого спорта".

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"Кого вижу соперником? Мне все равно, я чемпион. Буду драться с тем, кого поставят передо мной. Но в то же время я хочу боев с теми, о ком говорят фанаты. Мы развлекаем людей, это часть нашей работы", − приводит слова дю Плесси издание The Hustlers Corner SA.

Напомним, после поражения и потери чемпионства от Шона Стрикленда, Адесанья решил приостановить карьеру на некоторое время.

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