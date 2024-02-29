Адесанья верит, что сможет взять реванш у Стрикленда

Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья высказался о возможном реванше против Шона Стрикленда.

"Мне потребовалось шесть лет, чтобы взять реванш у Алекса Перейры. Со Стриклендом столько времени не понадобится. Сперва я должен побить Дрикуса дю Плесси – сфокусирован на этом поединке. Не хочу забегать далеко вперед.

Уверен, что бой со Стриклендом состоится. Я нахожусь в отличной физической форме, хорошо подготовлен морально. Я знаю, что в том поединке пошло не так".

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"Шон – прекрасный боец. Это была его ночь. Никаких оправданий. Но опять же, как я уже сказал, я терпеливый ублюдок. Я не тороплюсь – делаю переоценку и иду к своей цели", – сказал нигериец в интервью MMA Junkie.

Напомним, Адесанья проиграл Стрикленду единогласными решением судей, потеряв тем самым свой титул.

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