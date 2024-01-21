Адесанья принял вызов на бой нового чемпиона UFC в среднем весе

Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья принял вызов на бой от Дрикуса дю Плесси.

"Эта часть моей истории была написана давно. Нашим путям суждено пересечься снова. Следите за новостями. Спасибо, что смотрите. Мы пишем историю", – написал Адесанья в соцсетях.

✨IS~RA~EL 🐉 ADÉSÀNYÀ‼️

This arc in my story was written long ago. Our paths are destined to cross again. Stay tuned for the next episode, thanks for watching.

We Write History ✨✍🏾 pic.twitter.com/c5EHGWBjlL — Israel Adesanya (@stylebender) January 21, 2024

Напомним, дю Плесси сегодня ночью добыл победу над Шоном Стриклендом, став новым чемпионом в среднем весе.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион UFC избежал тюремного срока за вождение в нетрезвом состоянии.

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