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Адесанья принял вызов на бой нового чемпиона UFC в среднем весе

Нигериец готов вернуться в октагон.
Сегодня, 22:19
Исраэль Адесанья / Getty Images
Исраэль Адесанья / Getty Images

Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья принял вызов на бой от Дрикуса дю Плесси.

"Эта часть моей истории была написана давно. Нашим путям суждено пересечься снова. Следите за новостями. Спасибо, что смотрите. Мы пишем историю", – написал Адесанья в соцсетях.

Напомним, дю Плесси сегодня ночью добыл победу над Шоном Стриклендом, став новым чемпионом в среднем весе.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион UFC избежал тюремного срока за вождение в нетрезвом состоянии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: исраэль адесанья Дрикус дю Плесси

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