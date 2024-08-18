UFC: Дрикус дю Плесси досрочно победил Адесанью, сохранив чемпионский пояс

В ночь на 18 августа в Перте (Австралия) состоялся вечер смешанных единоборств UFC 305, где главной схваткой стал бой между Дрикусом дю Плесси и Исраэлем Адесанией за титул в среднем весе.

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Первый раунд был достаточно равным, оба бойца обменивались ударами, а первый тейкдаун Дю Плесси прошел только в середине второй 5-минутки.

В четвертом раунде Адесанья снова активно начал, однако после второй минуты Дю Плесси поймал его левым боковым, а после тейкдауна и болевого приема Исраэль сдался.

Стоит отметить, что это восьмая подряд победа Дрикуса дю Плесси, и он успешно провел первую защиту титула.

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